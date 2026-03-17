Estudiantes de Coahuila participan en concurso de robótica

Estudiantes de la escuela primaria Indira Gandhi, ubicada en la colonia Valle de San Miguel, fueron seleccionados para representar a Coahuila en un concurso nacional de robótica impulsado por Lego, que se desarrollará este fin de semana en el estado de Durango.

La maestra Juanita Juliet Robles Martínez explicó que el club de robótica del plantel tiene dos años, como parte de un programa impulsado por la empresa Nissan, que se implementa solo en tres municipios del estado como Monclova, Torreón y Piedras Negras.

Detalló que el objetivo principal es que los estudiantes aprendan mediante el juego, fortaleciendo habilidades científicas y tecnológicas. "Se busca que los niños desarrollen más capacidades, entendiendo que la ciencia y la robótica van de la mano", indicó.

El equipo que participará pertenece a la categoría Explore, integrada por alumnos de cuarto y quinto grado, quienes se preparan desde hace meses para la presentación de este fin de semana.

El concurso de Robótica será este viernes en el estado de Durango, donde participarán 52 escuelas de todo el país, bajo un formato en el que cada entidad es representada por un solo equipo.

En la competencia se evaluarán aspectos como creatividad, innovación y valores como el trabajo en equipo, inclusión y convivencia, además de la capacidad de los alumnos para explicar su proyecto mediante un cartel y exposición.

La temática de este año es la arqueología, por lo que los alumnos desarrollaron una maqueta relacionada con fósiles, destacando que Coahuila es reconocido como tierra de dinosaurios, lo que les permitió integrar elementos representativos del estado.

El equipo está conformado por Sofía Escobedo, Iker Guerrero, Suhey Galván, Alisson González, Francisco Rivera y Juan Pedro Gaytán, quienes estarán acompañados por las maestras Andrea Fabiola Victorino Caso y Juanita Juliet Robles Martínez, así como por la directora del plantel, en esta experiencia nacional.