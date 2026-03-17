Pedro Alvarado alerta sobre riesgos en la laguna del río Monclova

Llaman a la población a evitar el ingreso a la laguna del río Monclova, la cual recientemente fue limpiada por un grupo de jóvenes, ya que, aunque ahora luce más atractiva para las familias, continúa representando riesgos por las condiciones del lugar.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, advirtió que el área representa peligros importantes, ya que el cuerpo de agua cuenta con diferentes profundidades, además de la posible presencia de rocas grandes, ramas, llantas, alambres y otros objetos que quedaron tras una reciente corriente.

"Las recomendaciones que hemos estado haciendo desde el año pasado son las mismas: evitar la laguna en la medida de lo posible, sobre todo si se desconoce el lugar. No sabemos qué hay en el fondo", señaló.

El funcionario enfatizó que es fundamental no ingresar al agua bajo los efectos de alcohol u otras sustancias, así como extremar precauciones si se acude en familia, especialmente con menores de edad, a quienes se les debe impedir el acceso a la laguna.

Indicó que existen zonas con menor profundidad donde las personas pueden permanecer con mayor seguridad, siempre manteniendo la calma y evitando conductas de riesgo.

Asimismo, hizo un llamado a no encender fogatas ni realizar quemas en el área, debido al riesgo de incendios en los carrizales.

Finalmente, reiteró que no existe una profundidad definida en la laguna, ya que presenta variaciones tanto en las orillas como en el centro, además de la presencia de grandes rocas, lo que obliga a mantener precaución en todo momento en este punto de Monclova.