La Escuela Normal de Monclova avanza en su rehabilitación: 70% de obra completada

La rehabilitación del plantel que albergará la Escuela Normal de Monclova registra un avance aproximado del 70%, consolidándose como uno de los proyectos educativos en proceso más relevantes en la región.

Durante un recorrido por el sitio, se constató actividad constante de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores enfocadas en diversas áreas, principalmente en accesos, espacios abiertos y zonas perimetrales, donde se desarrollan labores de acondicionamiento.

De acuerdo con personal que labora en la obra, el proyecto ha superado ya las dos terceras partes de su ejecución, entrando en una fase donde los trabajos se concentran en detalles estructurales y adecuaciones finales que permitirán la operación del plantel.

Entre las acciones visibles destacan la colocación de concreto en patios, mejoras en la infraestructura exterior y la habilitación de accesos más funcionales, elementos clave para garantizar condiciones adecuadas a la comunidad estudiantil.

Aunque no se ha dado a conocer una fecha oficial de entrega, el ritmo sostenido de los trabajos permite anticipar que el inmueble podría quedar listo en los próximos meses, de mantenerse las condiciones actuales.