Egresadas de la Escuela Normal de Monclova enfrentan escasez de plazas como docentes de preescolar

La caída en la matrícula de jardines de niños en la región ya se refleja en el campo laboral: cada vez hay menos espacios para que las egresadas de la Escuela Normal de Monclova encuentren una plaza como docentes de preescolar.

La directora del plantel, Gabriela Cruz Liñán, explicó que varios jardines han cerrado por la falta de alumnos, lo que reduce la oferta de trabajo para las nuevas maestras.

"Esto complica que nuestras normalistas se queden en Monclova; muchas tendrán que buscar oportunidades fuera", comentó.

Frente a esta realidad, la recomendación a las alumnas de octavo semestre es clara: aceptar las plazas que se ofrezcan, aun si son en otras regiones del estado o del país.

"Con el tiempo pueden acercarse de nuevo a su lugar de origen, pero lo importante es asegurar una base", subrayó.

Cruz Liñán recordó que la Normal recibe jóvenes de la región Centro y Desierto de Coahuila, por lo que insistió en la importancia de ser flexibles y no dejar pasar las oportunidades laborales.

Además, señaló que en generaciones anteriores algunas egresadas que no obtuvieron plaza de inmediato lograron colocarse posteriormente en procesos complementarios.