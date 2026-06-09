Preocupación por pulgas y garrapatas en la escuela Héroes del 47

Padres de familia de la escuela primaria Héroes del 47 encendieron las alertas ante la presencia de pulgas y garrapatas dentro del plantel, situación que ya ha afectado al menos a dos alumnos, a quienes se les han encontrado estos parásitos incrustados en la piel.

De acuerdo con denuncias realizadas de manera anónima, uno de los casos corresponde a una niña a quien el pasado lunes le fue detectada una garrapata adherida en el rostro, mientras que otro menor ha presentado reacciones cutáneas, como puntos rojos en la piel, aunque aún no se confirma si están relacionadas directamente con picaduras.

La situación ha generado preocupación entre los padres, quienes temen la posible aparición de un brote de rickettsia, enfermedad transmitida por este tipo de parásitos. Ante ello, autoridades escolares sostuvieron una reunión con los papás este martes, donde se informó que ya se analiza la gestión de una fumigación; sin embargo, también se dejó a consideración de cada familia la decisión de enviar o no a sus hijos a clases mientras se atiende el problema.

Según testimonios, la presencia de pulgas y garrapatas podría estar relacionada con el ingreso de perros callejeros al plantel, los cuales acceden por áreas abiertas o accesos traseros, lo que ha facilitado la proliferación de estos insectos. Madres y padres señalaron además que las condiciones dentro de la escuela podrían aumentar el riesgo, ya que es común que los niños coman o se sienten en el suelo durante el recreo, lo que los expone directamente.

"Se le puede subir una garrapata y no la contamos", expresó una madre, quien aseguró que ha tenido que advertir constantemente a sus hijos para extremar precauciones.

Como medida inmediata, algunos padres se han mostrado dispuestos a colaborar en labores de limpieza para agilizar la fumigación del plantel; no obstante, manifestaron inconformidad al considerar que no todos los papás de los alumnos participan.

Hasta el momento, se espera la intervención de las autoridades de salud para controlar la situación y evitar riesgos mayores dentro de la comunidad estudiantil.