Madres de familia exigen solución a falta de luz y agua en escuela primaria

Sin luz y sin agua inició el ciclo escolar la escuela primaria Leonor Huerta Guevara, de la colonia Del Río, lo que obligó a reducir el horario de clases y dar salida a los estudiantes a media mañana, lo que generó inconformidad entre madres de familia.

Reyna Zavala, madre de familia de uno de los alumnos de segundo grado, comentó que la falta de energía eléctrica no es un problema reciente, pues ya se presentaba desde antes de que concluyera el pasado ciclo escolar.

El plantel depende de una cisterna para abastecer principalmente los baños, por lo que al no contar con electricidad tampoco es posible garantizar el suministro de agua.

Ante esta situación, los estudiantes estarán saliendo alrededor de las 10:30 de la mañana, en lo que se soluciona el problema y se restablece el servicio de energía eléctrica que impacta el desarrollo normal de las actividades escolares.

Madres de familia acudieron con la directora y la subdirectora para solicitar una solución, pero hasta ahora únicamente les han informado que deben esperar a que sea atendido el reporte.

La madre de familia cuestionó que no exista una fecha definida para resolver la falla e incluso madres se ofrecieron a realizar las gestiones ante las autoridades correspondientes para buscar una solución.

Además de la falta de servicios, las madres señalaron el deterioro de las instalaciones y los constantes robos que ha sufrido el plantel.

De acuerdo con Zavala, durante este año la escuela ha sido víctima de tres o cuatro robos, incluido uno registrado antes del cierre del pasado ciclo escolar, demostrando que otra de las carencias es la falta de un velador que cuide las instalaciones.