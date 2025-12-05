Escuela primaria Monclova rinde cuentas sobre mejoras en instalaciones

En la Escuela Primaria Sara Múzquiz Castillo se realizó la reunión de rendición de cuentas del programa federal "la Escuela es Nuestra", donde se informó a madres y padres de familia sobre el uso de los recursos otorgados en 2024 para mejorar las instalaciones del plantel.

El reporte fue presentado por el comité elegido en diciembre de 2023, integrado por Teresa Polendo Hernández, presidenta; Giovana Regino Polendo, tesorera; y Giselly Díaz, vocal, quienes desglosaron gastos y mostraron comprobantes ante autoridades educativas, representantes de Programas para el Bienestar y la comunidad escolar.

Entre las obras realizadas se informó la rehabilitación del sistema eléctrico, la reparación del techado con impermeabilización, la restauración de la cisterna y la instalación de una nueva bomba de agua, trabajos efectuados entre julio y agosto de 2024. Finalmente, en noviembre se concluyó la instalación de una subestación eléctrica exclusiva para la escuela. Durante la reunión se mostraron facturas y fotografías de los trabajos, y los asistentes reconocieron el esfuerzo del comité por su labor sin recibir remuneración.