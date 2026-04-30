Escuela Primaria Niños Héroes organiza actividades por el Día del Niño en Monclova

Con disfraces, música y un ambiente de alegría, la Escuela Primaria Niños Héroes celebró el Día del Niño con una jornada especial en la que docentes sorprendieron a los alumnos al presentarse caracterizados como personajes del universo de Mario Bros.

La convivencia incluyó bailables, juegos y diversas dinámicas organizadas para que los menores disfrutaran una fecha dedicada especialmente a ellos. Además, se ofrecieron refrigerios y dulces, mientras personal docente y administrativo participó activamente en cada una de las actividades.

La directora del plantel, Dora Elia Hernández, señaló que este tipo de celebraciones aportan al desarrollo integral de los estudiantes, ya que fortalecen la convivencia escolar, la seguridad personal y las habilidades sociales dentro del aula.

Por su parte, el maestro Fernando Charles explicó que la intención también es motivar a los niños a participar sin temor, viendo a sus propios maestros integrarse con entusiasmo en bailes y actividades recreativas. Autoridades educativas añadieron que estos eventos forman parte de una agenda cultural y recreativa que se realiza durante todo el ciclo escolar.