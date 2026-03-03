Maestros de la Escuela Secundaria No. 35 exigen respuesta a la SEP tras agresión

Al considerar que la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no fue satisfactoria tras el caso de agresión de un alumno hacia un docente, maestros de la Escuela Secundaria No. 35 "Harold R. Pape" mantienen colocada la manta en el foro del plantel en la que exigen un ambiente libre de violencia.

Jesús Borjón Flores, director de la Secundaria 35, informó que, aunque el conflicto ya fue superado y no existen problemas actuales entre las partes involucradas, el colectivo docente decidió mantener la lona como una postura institucional.

"Esta es una acción que tomamos al inicio del ciclo escolar y por consenso se decidió que se llegaría al final de la situación, pero ahora es por cuestiones que se presentaron en la SEP. El conflicto ya está superado, ya no hay ningún problema; sin embargo, el colectivo decidió que se quedará así la lona, al no haber habido una respuesta satisfactoria en las demandas de todos nosotros. La manta va a seguir ahí hasta que el colectivo lo decida", explicó.

El incidente ocurrió a principios de septiembre del 2025, cuando un alumno presuntamente golpeó y amenazó a un docente, situación que llevó al personal a trabajar bajo protesta.

En la manta se lee el mensaje: "Exigimos un ambiente seguro, libre de violencia y con garantías plenas para el ejercicio de los trabajadores de la educación". Inicialmente fue colocada en el portón exterior del plantel, pero actualmente permanece en el foro de la institución.

Flores señaló que la resolución emitida por la SEP no favoreció plenamente ni al alumno ni al personal docente, sino que se aplicó conforme a los lineamientos de la autoridad educativa. Asimismo, destacó que las actividades escolares continúan con normalidad. "Todos los jóvenes siguen asistiendo, no hemos tenido ningún problema con ellos que amerite una sanción fuerte o una situación como la que pasó. Al contrario, todo ha transcurrido bien; el maestro y el alumno siguen trabajando bien. Son situaciones que ya se superaron y vamos a lo siguiente", concluyó.