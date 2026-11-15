Reactivan padres apoyo en la Secundaria #1

En el marco de su 85 aniversario, la Escuela Secundaria Número 1 "Juan Gil González" conformó nuevamente su sociedad de padres de familia, con el objetivo de sumar recursos y atender las necesidades más apremiantes de infraestructura y mobiliario del plantel, informó su director, el profesor Raúl Rizzo Zaragoza.

En entrevista, el directivo explicó que, tras varios años en los que no se solicitaban cuotas escolares, se decidió retomar este esquema de corresponsabilidad para fortalecer el sostenimiento de la institución. Detalló que sostendrá una reunión con la mesa directiva de padres para trazar un plan de trabajo conjunto.

Acciones de la autoridad

Rizzo Zaragoza señaló que las prioridades actuales del plantel incluyen la adquisición de butacas para los alumnos y la impermeabilización de dos aulas que presentan incidencias de mantenimiento, trabajos que proyectan resolver directamente con el respaldo de los tutores.

Asimismo, destacó que el mantenimiento de una escuela con 85 años de historia requiere de un trabajo en equipo entre la comunidad escolar y las autoridades. En este sentido, agradeció el apoyo recibido por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Carlos Villarreal en rubros como materiales, infraestructura, limpieza y suministro de agua, además de mencionar que está pendiente un proyecto de rehabilitación de sanitarios a través del programa federal "La Escuela es Nuestra".

Detalles confirmados

En el ámbito académico, el director aseguró que el plantel mantiene un buen nivel gracias a la labor conjunta entre docentes y familias. Adelantó que el próximo jueves 26 de noviembre citarán a los padres de familia para entregar las evaluaciones correspondientes al primer trimestre, mientras que el viernes 27 se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar para dar seguimiento al aprovechamiento educativo de los estudiantes.