Exige Frente Cardenista no jugar con AHMSA

El Frente Cardenista de Coahuila exigió seriedad en el proceso de venta de Altos Hornos de México y Minera del Norte, y pidió que no se siga jugando con la esperanza de miles de trabajadores y sus familias.

Mario Garza Pérez, líder de esta organización en Monclova, manifestó su inconformidad por los incumplimientos registrados durante el procedimiento y demandó a los interesados en adquirir AHMSA demostrar que tienen la capacidad económica para concretar la compra de la siderúrgica.

"Nosotros, como Frente Cardenista, no estamos en contra de la venta, estamos a favor de que AHMSA vuelva a trabajar, pero no vamos a permitir que se juegue con la esperanza de miles de familias", declaró.

Como ejemplo de la falta de seriedad, señaló el caso de José Arturo Domínguez Arteaga, quien no cumplió con el depósito de la garantía y, de acuerdo con el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, tan sólo depositó cinco mil pesos.

El dirigente también exigió seriedad a Cargill y Banco Afirme, acreedores que cuentan con un plazo de 90 días para intentar conformar un consorcio que permita avanzar en la compra de los activos de AHMSA y Minosa.

Advirtió que este periodo debe traducirse en acuerdos concretos y resultados, no solamente en promesas o negociaciones que prolonguen la incertidumbre sobre el futuro de la acerera local.

Además, hizo un llamado al síndico del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera, para que plantee una alternativa adicional de venta, en caso de que las negociaciones actuales no prosperen.

Garza Pérez recordó que ninguno de los postores precalificados cumplió con los requisitos de depósito y que la jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para investigar una posible falsedad en declaraciones.

"El Frente Cardenista va a estar vigilante, queremos AHMSA operando, con trabajadores cobrando y con un comprador que sí tenga el dinero, Monclova no aguanta otro engaño", indicó.