Se disparan consultas por males respiratorios

El incremento de enfermedades respiratorias ya presiona los servicios médicos de la región, ante el aumento de hasta un 50 por ciento en el número de consultas, principalmente por padecimientos virales que podrían seguir en aumento en las próximas semanas.

Lo anterior lo mencionó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, quien reconoció que la mayoría de los pacientes presenta infecciones en las vías respiratorias y advirtió sobre el riesgo de complicaciones cuando estos padecimientos no reciben atención oportuna.

"Son problemas en las vías respiratorias, virales, que de no atenderse a tiempo pueden provocar complicaciones en la salud. Afortunadamente, hasta la fecha no hay reportes de que hayan sido hospitalizados, pero sí es conveniente tomar todas las acciones sanitarias que corresponden", señaló.

Faustino Aguilar Arocha señaló que el aumento de consultas coincide con los cambios de temperatura propios de la temporada, por lo que el funcionario llamó a reforzar las medidas de prevención, aunque la incidencia podría continuar creciendo durante el otoño y el invierno.

Recomendaciones de prevención

Entre las principales recomendaciones destacó la vacunación contra la influenza estacional y el Covid, enfermedades que tienen mayor presencia durante esta época del año.

También advirtió sobre el riesgo de transmisión dentro de los hogares, por lo que pidió no minimizar los síntomas ni recurrir a la automedicación.

"Cuando algún integrante de la familia presente signos de infección, debe recibir atención médica y seguir las indicaciones del personal de salud", indicó.