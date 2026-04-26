Sufren niños de Blanca ausencia de su mamá

Tres hermanos —de 18, 12 y 8 años— enfrentan días inciertos desde que su madre, Blanca Mena, de 38 años de edad, fue atropellada por un conductor que huyó y ahora permanece hospitalizada. Para ellos, su mamá no solo era quien los cuidaba: era todo. Madre soltera, mujer de fe, dedicada a servir a Dios dentro de una iglesia cristiana y vendedora de dulces, Blanca encontraba la manera de sostener a su familia con trabajo diario y esperanza. Cada jornada representaba un esfuerzo constante por llevar alimento a casa y mantener unidos a sus hijos. Hoy, esa rutina se ha roto.

Las dos hijas menores aún no saben todo lo ocurrido. Saben que su madre no está, pero no alcanzan a dimensionar la gravedad. La esperan. Preguntan por ella. Confían en que pronto volverá a casa.

El hijo mayor, de 18 años, intenta asumir el rol que las circunstancias le han impuesto. Entre la preocupación por la salud de su madre y el cuidado de sus hermanos, enfrenta una realidad que lo obliga a madurar de golpe.

La lucha de una familia

La familia no solo vive la angustia emocional. Sin seguridad social, los gastos médicos aumentan cada día, mientras el ingreso que Blanca generaba con la venta de dulces ha desaparecido. El sostén del hogar pende de un hilo.

Detrás de este hecho, hay una historia de lucha, fe y amor por una familia. Y también una exigencia: encontrar al responsable que huyó, dejando no solo a una mujer herida, sino a tres hijos esperando por ella.

Esperanza en medio de la incertidumbre

Hoy, más que nunca, estos hermanos viven entre la incertidumbre y la esperanza. Esperan que su madre regrese. Esperan volver a escuchar su voz. Esperan que su vida deje de estar en pausa.