Crecimiento industrial en Coahuila genera nuevos empleos, asegura Jorge Mtanous Falco

La Región Centro de Coahuila mantiene expectativas positivas en materia de empleo e inversión, con una proyección superior a los 5 mil nuevos empleos entre mayo y el cierre del presente año, informó Jorge Mtanous Falco, presidente de la Canacintra Monclova.

El representante empresarial señaló que empresas afiliadas a la cámara participan tanto en las vacantes que ya se han generado como en nuevas contrataciones previstas para los próximos meses, derivadas del crecimiento industrial y de la expansión de operaciones de distintas compañías instaladas en la región.

Mtanous Falco destacó que ha sido clave la estrategia económica que coordinan las administraciones estatal y municipal en conjunto con la iniciativa privada, para generar la hospitalidad industrial necesaria y continuar fortaleciendo la seguridad en Coahuila, factores que brindan confianza a inversionistas y empresas.

Asimismo, comentó que, de concretarse avances en los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, podría generarse una proyección adicional de entre 6 mil y 7 mil empleos más, impulsados tanto por empresas ya establecidas como por nuevos proyectos industriales que podrían anunciarse en la región, al considerar que Monclova y la Región Centro mantienen condiciones competitivas para el crecimiento industrial.

Finalmente, destacó que la relación comercial entre ambos países continúa representando una oportunidad importante para fortalecer la competitividad de la región y consolidar su vocación industrial.