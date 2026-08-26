Escuelas en Coahuila reportan daños por vandalismo y construcción

Alrededor de 20 reportes de escuelas con daños por vandalismo y problemas de construcción se han registrado en Coahuila previo al inicio del ciclo escolar, informó Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica.

El funcionario señaló que las autoridades mantienen comunicación con los planteles para atender las incidencias y determinar las condiciones en que iniciarán las clases.

Explicó que los principales daños ocasionados por vandalismo corresponden a instalaciones eléctricas, por lo que se trabaja en su reparación antes del regreso de los alumnos.

Lozano indicó que algunos planteles deberán retrasar el regreso presencial debido a obras de construcción, principalmente por la instalación de techumbres que realiza el gobierno del estado.

En esos casos, detalló, los alumnos iniciarán actividades a distancia por motivos de seguridad y regresarán de manera presencial una vez concluidos los trabajos.

De los reportes registrados hasta ahora, tres corresponden a la región centro; otros se ubican en las regiones sureste, Laguna y norte.

El subsecretario señaló que la cifra aún podría modificarse, por lo que esperarán hasta el último día para integrar el listado definitivo de escuelas que, en caso necesario, deberán iniciar actividades a distancia.

Agregó que los maestros ya participan en la fase intensiva de los Consejos Técnicos y mantienen comunicación con las autoridades educativas para reportar cualquier incidencia que pueda afectar el inicio del ciclo escolar.