Lluvias intensas causan inundaciones en la calle Federico de Luna, Asturias

Vecinos de la calle Federico de Luna, en la colonia Asturias, resultaron afectados por las lluvias registradas la noche del miércoles, luego que el agua ingresara a varios domicilios y dañara muebles y pertenencias, por lo que solicitaron a las autoridades municipales una solución urgente para desviar los escurrimientos pluviales.

Laura Natalia Vázquez, una de las afectadas, relató que el nivel del agua fue tan alto que no podían abrir la puerta de su vivienda debido a la presión de la corriente acumulada en la privada Federico de Luna. "Nosotros tenemos poco viviendo aquí, ya nos habían dicho que se inundaba, pero nunca había pasado el agua adentro de la casa, ayer no podíamos ni abrir la puerta porque estaba toda el agua, no podíamos ni salir".

Señaló que el agua alcanzó todos los cuartos de la vivienda, incluyendo la recámara trasera, además de que comenzó a brotar agua de los registros sanitarios debido a la saturación del drenaje. Explicó que la problemática se agrava porque la calle se encuentra en una zona más baja que el resto de la colonia, por lo que los escurrimientos provenientes de distintos sectores y del bulevar Pape terminan concentrándose en ese punto.

Además, denunció que un terreno y un taller ubicados al final de la privada se encuentran llenos de basura y tierra acumulada, situación que obstruye aún más el paso natural del agua cada vez que se registran lluvias intensas. Ante la falta de una salida para el agua, los vecinos tuvieron que improvisar medidas para desalojarla, por lo que incluso rompieron parte de la barda para intentar disminuir el nivel del agua acumulada. Los habitantes del sector pidieron a las autoridades municipales revisar las condiciones del terreno y analizar la construcción de un bordo o canal de desfogue que permita distribuir el agua hacia otras vialidades y reducir las afectaciones en las viviendas ubicadas en la parte baja de la colonia.