Katiuska, migrante venezolana, expresa su esperanza por Venezuela

Una migrante venezolana que formó parte de las caravanas que atravesaron Coahuila y Monclova en 2024 expresó su esperanza, alegría y profunda fe ante la noticia que ha despertado expectativas entre millones de venezolanos dentro y fuera de su país.

Katiuska, originaria del estado Barinas, relató que como venezolana se siente "súper feliz y agradecida con Dios" por lo que considera una bendición para su patria, al tiempo que pidió que cualquier proceso que se lleve a cabo sea sin violencia y sin afectar a personas inocentes.

"Le pedimos a Dios por la libertad plena de Venezuela, que no haya muertos inocentes, que no paguen quienes no tienen nada que ver", expresó.

La migrante recordó que en su trayecto hacia Estados Unidos cruzó por México como parte de las caravanas migrantes que pasaron por Coahuila y Monclova durante 2024, un recorrido que calificó como difícil y lleno de sacrificios. Agradeció el apoyo recibido en el camino y envió bendiciones tanto al pueblo mexicano como al estadounidense.

Katiuska destacó que Estados Unidos se ha convertido en una oportunidad para millones de venezolanos que hoy trabajan y luchan por ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias, muchas de ellas aún en Venezuela.

"Este país ha sido una bendición para millones de venezolanos que han trabajado duro para ayudar a sus familias", señaló.

Finalmente, expresó su deseo de que, si se concreta una liberación para Venezuela, muchos migrantes puedan regresar a su país de origen. "En el nombre de Dios, esperamos que Venezuela sea libre y llena de bendiciones", concluyó.