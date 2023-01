Espero que lo de Gerardo no sea nada grave: Paredes

"Espero no sea nada grave", respondió el ex Alcalde Alfredo Paredes López cuestionado sobre la detención del también ex alcalde Gerardo García Castillo, como parte de una orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

Entrevistado en el marco del registro como precandidato de Manolo Jimenez, Alfredo Paredes López indicó que no tenía mayor opinión al respecto.

"No tengo opinión, nunca he opinado ni cuando entré como Alcalde y no lo voy hacer en estos momentos. Confío en que salga bien y bueno a seguir adelante", indicó.

Dijo que los monclovenses no pueden apasionarse en temas políticos a pesar de ser en algún momento adversarios.

"Nos vamos a seguir viendo, nuestros hijos van a estudiar juntos, tenemos que seguir bien y sobre todo no construir malas energías, por eso espero que esa situación (de Gerardo García Castillo) no sea nada grave.