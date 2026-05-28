Esra Cavazos promueve seguridad en Monclova: Candidata a diputada local

Monclova, Coah. – Esra Cavazos del Bosque, candidata a diputada local por el distrito 05, asistió a reuniones con simpatizantes y habitantes de las colonias Del Río, Valle Nogalar y Guerrero, a quienes expuso la importancia de mantener la seguridad y la estabilidad que hoy distinguen a Coahuila frente a otras entidades del país.

Subrayó que la seguridad es la filosofía de esta Alianza Ciudadana, ya que Coahuila no puede permitir que lleguen modelos fallidos de gobierno que han provocado violencia e incertidumbre en otras regiones.

En un diálogo abierto con la ciudadanía, Esra Cavazos agradeció la oportunidad de compartir ideas y fortalecer un proyecto enfocado en el bienestar de Monclova y de las familias coahuilenses.

"La seguridad sí es importante. Quienes vivimos aquí sabemos lo que significa poder salir tranquilos, trabajar, estudiar y vivir en paz. Eso debemos defenderlo, de manera firme y blindar la entidad mediante instituciones sólidas y políticas públicas responsables", comentó.

Cavazos presentó a su suplente, la maestra Glenda Suárez, y juntas se dijeron listas para el proceso electoral, el cual representa una oportunidad clave para defender el modelo de seguridad que ha consolidado el estado.

"El voto útil es muy importante. No podemos permitir que las decisiones equivocadas pongan en riesgo la tranquilidad de nuestras familias", concluyeron invitando a votar el 07 de junio por la Alianza PRI-UDC.