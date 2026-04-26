Frente Frío 46 provoca lluvias y granizo en Nueva Rosita, sin daños reportados

NUEVA ROSITA, COAH.- La tarde de este sábado, una fuerte tormenta eléctrica acompañada de granizo se registró sobre el tramo de la carretera federal 57 Nueva Rosita-Allende (libre) a la altura del aeródromo del Municipio de San Juan de Sabinas.

El ingreso del Frente Frío número 46, fue el detonante de este cambio climatológico que trajo consigo precipitaciones pluviales de 25 milímetros.

Además, se reportó la caída de granizo esporádico con un diámetro de entre 1 y 1.5 pulgadas, lo que obligó a los conductores a extremar precauciones en la vía de transporte.

Protección Civil de San Juan de Sabinas informó que, pese a las lluvias no se registraron daños materiales.

Federico Méndez Pacheco, director de la dependencia, señaló que se mantiene vigilancia constante en las zonas más vulnerables para atender cualquier eventualidad.

Las autoridades recomendaron a la población evitar transitar por carreteras durante la presencia de tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el pronóstico del tiempo.

Este evento meteorológico recuerda la importancia de estar preparados ante los cambios bruscos de clima que suelen presentarse en la región durante la temporada de frentes fríos y lluvias acompañadas de granizo.

Protección Civil reiteró su compromiso de continuar con los monitoreos y emitir las alertas necesarias para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.