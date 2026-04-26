Candidatos del PRI toman protesta en Coahuila

La militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Región Centro-Desierto de Coahuila brindó un respaldo masivo a los candidatos y candidatas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, durante el evento de toma de protesta de quienes contenderán por las diputaciones locales en los distritos 04, 05 y 06.

La estructura del tricolor se vio fortalecida con rumbo a los comicios del 7 de junio de 2026, al congregarse militantes y simpatizantes al norte de la región centro desierto, donde manifestaron su apoyo a las fórmulas integradas por hombres y mujeres con arraigo en el partido.

Las muestras de respaldo se hicieron presentes con aplausos, música, porras y mensajes provenientes de los municipios que conforman los distritos correspondientes, en un ambiente de unidad y entusiasmo.

El acto fue encabezado por el priista Gabriel Elizondo Pérez, representante del dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, quien estuvo acompañado por líderes municipales, representantes de organismos, sindicatos, sectores y ciudadanos simpatizantes, así como figuras políticas de la estructura partidaria en la región.

Candidatos con rumbo

Durante el evento rindieron protesta:

* Distrito 04: Cristina Amezcua González

* Distrito 05: Esra Cavazos del Bosque

* Distrito 06: Héctor Miguel García Falcón "Gachupín"

En su mensaje, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que los candidatos cuentan con el respaldo de la militancia y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien es reconocido a nivel nacional por su liderazgo y por impulsar un estado seguro y sólido.

Durante su intervención, el delegado político de la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, resaltó la unidad y fortaleza de la militancia, señalando que el momento que vive el partido refleja convicción, trabajo y rumbo claro. Subrayó que la región se distingue por su identidad y cultura de esfuerzo en municipios como Monclova, Frontera, Castaños, Candela, Abasolo, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Lamadrid, Cuatrociénegas, Ocampo y Sierra Mojada, donde —dijo— "aquí no se improvisa, aquí se trabaja y aquí se responde".

En ese sentido, dio la bienvenida a Cristina Amezcua y Kenia Carreón por el Distrito 04; Esra Cavazos y Glenda Suárez por el Distrito 05; y Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" junto a Pepe Cerda por el Distrito 06, a quienes convocó a caminar con cercanía y compromiso, respaldados por una militancia firme y una región que sabe trabajar en equipo rumbo al triunfo.

Enseguida se tomó protesta a los candidatos ante la militancia tricolor con el compromiso de mantener la unidad y llevar las propuestas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a todos los sectores, colonias y ejidos de sus respectivos distritos.

La candidata a diputada local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, se registró junto a su compañera de fórmula, Glenda Lilia Suárez Rodríguez, a las 13:00 horas en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de Monclova, ubicado en la calle Miguel Hidalgo esquina con Ocampo, en la zona centro, donde fueron arropadas por la familia priista.

Por su parte, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" se registró ante el IEC de Ciudad Frontera a las 14:00 horas, acompañado por su suplente, el profesor José Cerda de la Fuente, recibiendo el respaldo de simpatizantes y militantes.

Más tarde, Cristina Amezcua González realizó su registro en el IEC de San Pedro al lado de la suplente Kenia Carreón, quienes agradecieron a los asistentes por el respaldo a su candidatura.

Los candidatos fueron acompañados a cada registro por liderazgos del PRI estatal, entre ellos Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del CDE; Gabriel Elizondo Pérez; Guadalupe Oyervides Valdés, diputada local; y Sergio Sisbeles Alvarado, delegado regional de Operación Política, además de simpatizantes del partido.