Esra Cavazos y Cristina Amezcua cierran campaña en Monclova con gran apoyo

Monclova, Coah.- La unidad y estructura del priismo, simpatizantes y electores voluntarios dieron gran respaldo a las candidatas a diputadas locales Esra Cavazos del Bosque y Cristina Amezcua González quienes encabezaron un multitudinario cierre de campaña, arropadas por las fuerzas de la sociedad, dirigentes partidistas y representantes de diversos sectores de los distritos 04 y 05.

Durante su mensaje, Esra Cavazos agradeció el apoyo recibido a lo largo de este proyecto y destacó el trabajo realizado por la base territorial, liderazgos sociales, familiares y ciudadanos que participaron en las actividades proselitistas.

"Hoy es un día que guardaré para siempre en mi memoria. Gracias a cada persona que nos regaló su tiempo, que abrió las puertas de su hogar y que confió en este proyecto. Coahuila tiene rumbo, tiene liderazgo y, sobre todo, tiene a su gente", expresó.

La candidata resaltó que en cada recorrido por colonias y sectores fue posible gracias al trabajo coordinado de cientos de personas comprometidas con el desarrollo de Monclova y de Coahuila, reiterando su confianza en obtener un resultado favorable en las urnas.

Asimismo, reconoció el respaldo del primer priista de Coahuila Manolo Jiménez Salinas, del primer priista de Monclova Carlos Villarreal y de los equipos de trabajo que participaron durante toda la campaña.

Al igual que la candidata Cristina Amezcua, la maestra Esra Cavazos resaltaron el apoyo de sus suplentes Kenya de San Pedro y maestra Glenda Suárez; "Llegamos a la recta final muy contentas y agradecidas. Hemos recorrido calles, colonias y comunidades rurales, escuchando a la gente y construyendo propuestas. Hoy les decimos firmes y viéndolos a los ojos, vamos a seguir trabajando por las familias de Monclova y de Coahuila", señalaron.

Durante el evento también participó Sergio Sisbeles Alvarado, delegado político regional y representante del Comité Directivo Estatal del PRI, quien reconoció la fortaleza de la estructura partidista en la Región Centro-Desierto y convocó a la ciudadanía a participar en la jornada electoral del domingo 07 de junio.

Sisbeles destacó la coordinación entre los distintos liderazgos políticos y sociales, así como el trabajo realizado por las candidatas durante la campaña, asegurando que cuentan con el respaldo de una amplia base ciudadana.

En el encuentro, los asistentes y simpatizantes manifestaron su apoyo a Esra Cavazos y Cristina Amezcua, en una fiesta que se convirtió en una muestra de organización, unidad y participación rumbo a la elección.

Las candidatas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto, arrasando en las urnas por el bienestar, mantener la tranquilidad y el desarrollo de las familias coahuilenses.

Asistieron con la representación del Ejecutivo Nacional del PRI el Diputado Federal Noel, del PRI estatal la diputada local Lupita Oyervides, el dirigente municipal del PRI Monclova Bobby Plata, del directivo en alianza UDC Alberto Guerrero, dando el espaldarazo del triunfo a las candidatas del tricolor.

Al final los militantes y simpatizantes de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC entre viva y porras disfrutaron del mitin musical amenizado por Tropicalisimo Apache.