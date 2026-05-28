Candidatos del PRI reciben respaldo de maestros en Monclova

Monclova, Coah. – Maestras y maestros de la región centro dieron su respaldo a los candidatos del PRI a diputados locales, Esra Cavazos del Bosque en distrito 05 con cabecera en Monclova y Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" del distrito 06 con cabecera en ciudad Frontera, durante una reunión donde reconocieron las propuestas y el compromiso de ambos aspirantes con la educación y el desarrollo de Coahuila.

Durante el encuentro, ambos candidatos pactaron trabajar desde el Congreso del Estado en favor de la educación, impulsando iniciativas que fortalezcan las herramientas y oportunidades para niñas, niños y jóvenes coahuilenses.

"Las maestras y los maestros representan el principal eslabón en la formación académica y humana de nuestra niñez y juventud. Son quienes diariamente construyen el futuro de Coahuila", expresaron.

Por su parte, Esra Cavazos reconoció el esfuerzo diario del sector educativo y señaló la importancia de continuar fortaleciendo las instituciones para preparar a jóvenes con mayores capacidades y oportunidades para enfrentar el futuro.

"Sabemos que la educación es una de las bases más importantes para el crecimiento de nuestro estado. Las maestras y los maestros merecen sentirse respaldados, escuchados y valorados, porque son quienes preparan a nuestras nuevas generaciones para enfrentar el futuro", expresó.

En su mensaje, el candidato por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", destacó la invaluable labor del magisterio en la formación de nuevas generaciones, reconociendo además el respaldo de su suplente, el profesor Pepe Cerda, a quien calificó como un gran aliado durante esta contienda.

De igual forma, reiteró que mantendrá un trabajo cercano con el sector magisterial para atender temas prioritarios en materia educativa y construir soluciones reales que beneficien a las comunidades del Distrito 06.

Finalmente, los candidatos agradecieron la confianza brindada a la Alianza Ciudadana por la Seguridad, asegurando que este próximo 7 de junio se consolidará un proyecto que seguirá impulsando el bienestar, la seguridad y el desarrollo de Coahuila.