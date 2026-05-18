Esra Cavazos recorre Monclova en su campaña electoral

Monclova, Coah. - La candidata a diputada local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, continúa recorriendo las colonias de Monclova en la tercera semana de campaña, fortaleciendo un proyecto basado en seguridad, desarrollo económico y oportunidades para las familias.

Acompañada de un equipo que trabaja con entusiasmo y cercanía ciudadana, la candidata ha recorrido el distrito 5 desde el inicio de campaña sin detener actividades proselitistas por distintos sectores de la ciudad.

Al arrancar la tercer semana de campaña, sus visitas se concentraron en colonias como Fraccionamiento Carranza, Ampliación Las Flores, Primero de Mayo, Óscar Flores Tapia e Hipódromo. Esra Cavazos aseguró que la ciudadanía ha abierto las puertas de sus hogares con confianza para escuchar propuestas y participar en la construcción de un mejor futuro para Monclova.

"Somos gente echada pa'delante, gente trabajadora y comprometida. La gente quiere involucrarse porque sabe que este proyecto es serio y está pensado para todos", señaló a los votantes.

La candidata destacó que uno de los principales objetivos será impulsar iniciativas legislativas enfocadas en el comercio local y el emprendimiento, especialmente para mujeres y jóvenes que buscan generar ingresos desde sus hogares.

En ese sentido, explicó que dentro del plan de crecimiento para Monclova se contempla fortalecer programas de microcréditos para emprendedores, con el fin de apoyar pequeños negocios familiares.

"Nos hemos encontrado con mujeres emprendedoras que trabajan desde casa en repostería, uñas, manualidades y otros oficios. Queremos impulsar leyes y programas que les permitan acceder a financiamiento y hacer crecer sus negocios de manera formal y segura", comentó.

"Monclova necesita representantes preparados, que conozcan el territorio y que no tomen decisiones desde la grilla o los intereses personales. Yo conozco perfectamente el Distrito 05 y sé cuáles son las necesidades de las familias", enfatizó.

La candidata reiteró que la seguridad seguirá siendo una prioridad, destacando que en Coahuila existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido mantener condiciones distintas a las que viven otras entidades del país.

En algunas reuniones, los líderes le preguntaron sobre sus raíces regias familiares. Esra Cavazos compartió que su apellido tiene una tradición de servicio y subrayó que su compromiso está totalmente enfocado en Monclova porque aquí ha vivido y formado a sus hijos.

"Soy una mujer transparente, trabajadora y orgullosamente de Monclova. Aquí crecí, aquí están mis hijos y soy la principal interesada en que a nuestra ciudad le vaya bien", expresó.

Finalmente, junto a su suplente Glenda Suárez, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir participando en este proyecto rumbo a la elección del próximo 7 de junio.