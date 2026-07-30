Estaciones de servicio en Monclova mantienen ventas de gasolina estables

La disminución del flujo vehicular registrada durante el actual periodo vacacional no se refleja en la caída de ventas de combustible, al menos en algunas estaciones de servicio de Monclova, donde el consumo se mantiene estable.

Representantes del sector gasolinero señalaron que, a pesar de que existe menor movilidad en la ciudad, la demanda de gasolina no ha presentado variaciones significativas, por lo que las ventas continúan en niveles similares a los habituales.

Indicaron que la reducción del tránsito es evidente, principalmente por la suspensión de clases, ya que miles de familias dejan de realizar los traslados diarios hacia las escuelas, lo que disminuye la circulación de vehículos en las principales vialidades.

"Hemos visto una disminución drástica en la movilidad, principalmente en los bulevares como el Pape, pero afortunadamente las ventas continúan y en nuestro caso no hemos registrado una disminución en el consumo de combustible".

Mencionaron que el comportamiento puede variar según la ubicación de cada estación de servicio, por lo que no descartaron que algunos establecimientos sí resientan una baja en la demanda debido a la menor circulación vehicular.

Los empresarios estiman que este comportamiento podría mantenerse durante el mes de agosto, mientras continúen las vacaciones escolares, pero confían en que las ventas sigan estables en las estaciones donde operan.