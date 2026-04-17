Operativo de seguridad en Coahuila: cateo y detención

En un operativo realizado durante la madrugada de este viernes, autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Hidalgo, por instrucciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

La acción se derivó de múltiples reportes ciudadanos al sistema de emergencias 911, en los que se señalaba la presunta venta y consumo de sustancias ilícitas en dicho sector, lo que motivó el inicio de las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, el despliegue fue coordinado entre el Ministerio Público y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes, tras recabar datos de prueba suficientes, obtuvieron la orden judicial para intervenir el inmueble señalado.

Durante el cateo, los agentes lograron el aseguramiento de diversos envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como "cristal", además de la detención de una persona, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes por su probable participación en delitos contra la salud.

Las autoridades estatales destacaron que este tipo de acciones fortalecen la estrategia de seguridad en la región, reafirmando el compromiso de mantener la coordinación entre corporaciones para garantizar un Coahuila seguro y blindado frente a la incidencia delictiva.