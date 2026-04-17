Inicia Gabriel Elizondo Pérez obras de pavimentación en San Juan de Sabinas

SABINAS, COAH.- El coordinador estatal del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la inversión superior a los 2 mil millones de pesos en obras sociales que impulsa el gobernador Manolo Jiménez en todo el estado, en equipo con alcaldesas y alcaldes. Señaló que abril ha sido un mes de arranques en todas las regiones de Coahuila.

Para San Juan de Sabinas y Nueva Rosita, Elizondo Pérez confirmó el inicio de obras de pavimento y recarpeteo por más de 10 millones de pesos. Explicó que estas acciones responden a solicitudes ciudadanas hechas directamente al gobernador durante su última gira por el municipio. "Habían estado pidiendo en la última gira de nuestro gobernador por este municipio el tema de esta gestión de esta calle. Rebotando con nuestro amigo el alcalde Oscar Ríos, arregló el tema del drenaje y nosotros le vamos a entrar con el tema del pavimento", detalló.

El coordinador subrayó que nada de lo que se hace en el gobierno de Manolo Jiménez es por ocurrencia, sino que nace del sentir y pensar de la gente. "Todas estas obras son en beneficio de la gente, pero en base a la solicitud de una persona", dijo. Agregó que el objetivo es potencializar las obras, acciones y programas trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida y refrendar el compromiso del gobernador con la región carbonífera.

Elizondo Pérez informó que esta semana estuvieron en La Laguna y en la región de los Cinco Manantiales, cerrando actividades en Nueva Rosita, mientras que la próxima semana continuarán los arranques en la región sureste. Recordó que el gobernador estuvo anoche en Múzquiz y por la mañana en un congreso de 301 líderes juveniles, como parte del trabajo que realiza por todas las regiones.

Además de las obras de pavimentación, adelantó que se generará un convenio para enviar un camión recolector de basura a San Juan de Sabinas, atendiendo una demanda ciudadana. "Nuestra gente nos decía que el tema de la basura es un tema a atender, pues bueno, ya nuestro gobernador contesta con más acciones", comentó. Señaló que la semana pasada también arrancaron obras de infraestructura educativa, pavimento, recarpeteo y drenaje en Sabinas, asegurando que no pararán de trabajar en este tiempo, siendo cuidadosos de la ley.