Estado de salud de Gael Castillo tras accidente en motocicleta

El director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" informó que Gael Castillo, hermano de Víctor, el joven que falleció tras el accidente en motocicleta del bulevar Pape, se encuentra fuera de peligro, sin embargo continuará hospitalizado debido a las lesiones que sufrió.

Ángel Cruz García informó que Gael se encuentra estable y fuera de peligro, aunque está parcialmente sedado debido a las lesiones que sufrió en el accidente, donde presenta una conmoción cerebral, la fractura de un brazo y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Señaló que ya fue valorado por el neurocirujano y traumatólogo, donde será necesaria una operación para tornillos y clavos, ante la fractura que presenta en su brazo izquierdo tras la caída.

El director médico informó que tras la valoración se determinó que se encuentra estable, fuera de peligro, sin embargo permanecerá hospitalizado por algunos días hasta que se concluya el tratamiento.

Durante el día de ayer la familia solicitó autorización para que Gael pudiera asistir al funeral de su hermano, pero la petición fue negada por su condición médica, así como por el impacto emocional que podría enfrentar en ese momento.

El director explicó que el joven no puede abandonar el hospital por ninguna circunstancia, y actualmente recibe apoyo psicológico y acompañamiento de trabajo social para afrontar la etapa de duelo.

En cuanto al tiempo estimado para su alta, mencionó que podría ser entre 7 y 10 días, no por el proceso de recuperación, sino por la espera del material necesario para realizarle la cirugía.