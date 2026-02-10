Tacos La Fe Monclova desmiente rumores tras accidente

MONCLOVA, COAH. – Luego del accidente registrado la mañana de este martes, el conocido establecimiento Tacos La Fe emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de los involucrados y desmentir versiones que circulaban en redes sociales.

La administración del negocio desmintió categóricamente los rumores sobre pérdidas humanas, asegurando que la situación está bajo control en cuanto a la integridad física de su equipo y clientes.

El establecimiento aclaró que, contrario a lo difundido en algunos reportes preliminares, no hubo personas fallecidas. Las personas que resultaron lesionadas durante el incidente ya recibieron atención médica y se encuentran estables.

"Queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos han escrito... Las personas lesionadas están siendo atendidas y se encuentran estables", dicta el mensaje firmado por el equipo del establecimiento.

La Familia Tacos La Fe expresó su gratitud hacia la ciudadanía por los mensajes de apoyo, oraciones y la preocupación mostrada desde el momento del percance.

Hasta el momento, el negocio se mantiene enfocado en el seguimiento médico de los lesionados y agradece la prudencia de la comunidad al compartir información verificada.