Entierran restos de Tomás Patlán

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Reina Patlán de Anda, hija del extinto minero Tomás Patlán Martínez, agradeció a través de redes sociales las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante el sepelio de su padre, cuyos restos fueron recuperados en Pasta de Conchos tras 20 años de espera y hoy descansan en el panteón de esta Villa.

Los servicios fúnebres del trabajador se realizaron el pasado sábado 11 de julio, fecha en que también se conmemoró el Día del Minero, poniendo fin a una espera de dos décadas para que su familia pudiera brindarle el último adiós.

Reina recordó el tiempo transcurrido desde la tragedia y dedicó un mensaje a su padre: "Feliz Día del Minero, papito. La espera terminó. Saliste de tu casa un 18 de febrero del 2006 y regresaste el 10 de julio del 2026. Te amo muchísimo, te extraño demasiado".

La familia Patlán finalmente puede despedir a Tomás tras dos décadas de incertidumbre.

La hija del minero también expresó que ahora su padre descansa en un lugar donde la familia podrá recordarlo siempre. "Al fin estás en un lugar tranquilo, donde ya sabemos siempre, dónde estarás: en nuestro recuerdo, en cada paso que damos y en el cielo que nos cuida desde arriba", escribió.

Reina Patlán recuerda a su padre en un emotivo mensaje durante el sepelio.

Asimismo, reiteró el agradecimiento a quienes la acompañaron durante el proceso de despedida. "Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que tuvieron el detalle de escribirme, llamarme o venir personalmente a acompañarme en este momento tan difícil. Su cariño y apoyo me han dado mucha fuerza, y no tienen idea de lo mucho que lo valoro", publicó.

El entierro coincide con el Día del Minero, un momento significativo para la comunidad.

Finalmente, dedicó un último mensaje a su padre: "Descansa en paz, mi querido papi. Ya no hay dolor, solo luz y descanso. Te amo demasiado, te extrañaré cada segundo de mi vida y siempre te llevaré conmigo, donde quiera que vaya."