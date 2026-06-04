Ayuntamiento de Monclova realiza esterilizaciones gratuitas para mascotas

El Ayuntamiento de Monclova, a través del Centro de Bienestar Animal, continúa desarrollando la primera jornada de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, como parte de las acciones permanentes enfocadas en promover la tenencia responsable y fortalecer la protección de los animales de compañía.

La campaña ha registrado una importante respuesta por parte de la ciudadanía, reflejando el compromiso de las familias monclovenses con el cuidado de sus mascotas y el control responsable de la población canina y felina.

Para participar en estas jornadas, los animales deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el personal médico veterinario, entre ellos contar con la edad adecuada para el procedimiento, encontrarse en buen estado de salud y respetar el periodo de ayuno previo a la cirugía.

Además de realizar las intervenciones, el Centro de Bienestar Animal brinda orientación a las y los propietarios sobre los cuidados necesarios antes y después de la esterilización, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada y segura para cada mascota.

Una vez concluido el procedimiento, los animales son entregados con medicamento e indicaciones específicas para su seguimiento, reforzando así la atención integral y responsable durante el proceso de recuperación.

Las autoridades municipales destacaron que estas acciones contribuyen a fortalecer la cultura de protección animal, fomentar la tenencia responsable y mejorar las condiciones de bienestar de perros y gatos en la comunidad.

El Ayuntamiento de Monclova reiteró que continuará impulsando programas permanentes orientados al cuidado animal, la prevención de la sobrepoblación y la construcción de entornos más seguros y saludables para las familias y sus animales de compañía.