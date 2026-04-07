Sergio Carrizalez implementa código QR para atención de bares en Coahuila

Se implementó un nuevo mecanismo de comunicación dirigido a propietarios de bares, cantinas, antros y restaurantes, a quienes se les proporcionó un código QR para integrarse a un grupo de atención inmediata.

El director de Alcoholes, Sergio Carrizalez, informó que esta estrategia surgió tras una reunión con integrantes del gremio, la cual calificó como positiva al lograr acuerdos importantes enfocados en la prevención y atención de incidentes.

A través de este grupo, los dueños de establecimientos podrán reportar de manera ágil cualquier situación irregular, incluyendo posibles malas conductas por parte de elementos policiales, lo que permitirá una atención más rápida y transparente.

Carrizalez explicó que dentro de este canal de comunicación participan distintas corporaciones como Seguridad Pública, el área de Alcoholes, la Fiscalía del Estado, el Grupo de Reacción Centro y la Policía Estatal, lo que garantiza una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con los horarios de cierre que deben respetar los establecimientos, así como los procedimientos a seguir en caso de presentarse conflictos con clientes. En este sentido, se destacó la importancia de reportar oportunamente cualquier situación antes de que escale a sanciones mayores como la clausura del negocio.

El funcionario señaló que este grupo está conformado por más de 57 miembros, lo que permitirá mejorar la comunicación y el trato entre autoridades y empresarios del sector.

Finalmente, destacó que los integrantes del gremio manifestaron su satisfacción por esta iniciativa, al considerar que es la primera vez que se logra un acercamiento tan directo con las corporaciones de seguridad, lo que representa un avance significativo en la construcción de confianza y colaboración.