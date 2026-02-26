Eliud Aguirre reporta cuatro casos de sarampión en Torreón

Coahuila se mantiene como la cuarta entidad del país con el menor número de casos de sarampión, al registrar únicamente cuatro contagios confirmados en lo que va del año, todos detectados en el municipio de Torreón.

El Secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la estrategia principal para mantener a la baja el número de contagios ha sido la intensificación de campañas de vacunación masiva, con más de 100 mil dosis aplicadas desde el inicio de 2026.

Señaló que es un aspecto de gran interés, en donde se busca que no se registre un brote como en otras entidades, siendo un especial reto ante la cercanía que se tiene con Nuevo León y Durango que mantiene un alto índice.

Señaló que Coahuila es de los estados que se mantienen con el menor número de casos, cuarto a nivel nacional, con solo cuatro casos confirmados de sarampión en el estado que se presentaron en el municipio de Torreón.

Mencionó que además de las jornadas de vacunación, se busca reforzar la difusión entre la ciudadanía para que acuda y se vacune y de esta manera evitar la propagación de virus, en donde dijo, se cuentan con suficientes vacunas.

Aguirre Vázquez indicó que es difícil detener la movilidad de las personas y menos ante la cercanía de un periodo vacacional como el de Semana Santa, por lo que lo que buscan es proteger a la población con la vacuna y evitar contagios.