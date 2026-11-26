La OCV Monclova busca consolidar una nueva estrategia turística para atraer visitantes de otras regiones del país y del extranjero, mediante el desarrollo de rutas y experiencias que aprovechen los atractivos culturales, religiosos, naturales y gastronómicos de la región centro.

Enrique Ayala, presidente de la OCV de Monclova, informó que trabajan en conjunto con Stefhan Hoffmann, consultor alemán especializado en desarrollo de productos turísticos y culturales, quien realiza un recorrido por la Ruta del Desierto, desde Monclova hasta Cuatro Ciénegas, para identificar oportunidades de promoción.

Explicó que uno de los proyectos consiste en desarrollar una ruta de las iglesias e integrar otros atractivos de los municipios participantes, con el propósito de ofrecer a los visitantes distintas actividades y experiencias durante su recorrido.

La propuesta contempla establecer estaciones de promoción en cada municipio, donde los turistas puedan recibir información sobre sitios de interés, gastronomía, espacios naturales y productos locales. También se busca que estos puntos funcionen como espacios de comercialización para impulsar la economía de las comunidades.

Ayala señaló que será necesario involucrar a los gobiernos municipales para organizar el proyecto y establecer las condiciones que permitan desarrollar las estaciones, además de capacitar al personal que estará a cargo de la atención a los visitantes.

Por su parte, Stefhan Hoffmann consideró que Coahuila y la región tienen un importante potencial turístico, debido a la diversidad de atractivos y experiencias que pueden ofrecer, algunos de ellos difíciles de encontrar en otras partes del mundo. Destacó que existe interés de turistas europeos por conocer México, pero desconocen la variedad de destinos que ofrece el norte del país, por lo que consideró necesario fortalecer su promoción para atraer visitantes nacionales e internacionales.