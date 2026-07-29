Empresas de la región Centro buscan reducir consumo eléctrico: Oscar Mario Medina

Ante el incremento en los costos de la energía eléctrica, empresas y comercios de la región Centro implementan estrategias para reducir el consumo en sus establecimientos mediante mantenimiento preventivo de equipos y la incorporación de tecnología más eficiente, indicó el presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

Oscar Mario Medina Martínez señaló que en los próximos meses se prevé un aumento en los recibos de energía eléctrica debido a la alza en el consumo que se da en esta temporada por las temperaturas que se registran en la región.

Debido a esto, las cámaras y organismos que integran a esta agrupación, entre ellos el sector restaurantero, de la construcción, el industrial y patronal, desarrollan acciones internas con el objetivo de disminuir el gasto energético sin afectar su operación.

Una de las principales medidas consiste en optimizar el funcionamiento de equipos con alto consumo eléctrico, como son sistemas de refrigeración y equipos de enfriamiento, con el fin de mejorar su eficiencia y reducir el consumo de electricidad.

Asimismo, los negocios buscan sustituir gradualmente equipos antiguos por tecnología de menor consumo, con el objetivo de contener los costos de operación derivados del servicio eléctrico.

Medina Martínez señaló que, de manera paralela, el sector empresarial mantiene gestiones a través de la CONCANACO para solicitar al Gobierno Federal una mayor inversión en la infraestructura de la CFE, al considerar que el sistema requiere fortalecerse para mejorar la calidad del suministro.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales afirmó que, mientras se concretan inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica, las empresas continuarán impulsando medidas de eficiencia energética como una estrategia para controlar costos y mantener su competitividad.