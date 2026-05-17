Contactanos
Coahuila

José Refugio Sandoval refuerza la estructura del PVEM en Coahuila

El PVEM reporta un avance del 90% en la conformación de su estructura electoral en Coahuila.

Por Staff / La Voz - 17 mayo, 2026 - 07:41 a.m.
José Refugio Sandoval refuerza la estructura del PVEM en Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En un ambiente de unidad, organización y crecimiento, el Partido Verde Ecologista de México continúa fortaleciendo su presencia en todo Coahuila, consolidando su estructura territorial de cara al actual proceso electoral.

      Como parte de los trabajos de organización y fortalecimiento interno, el secretario de Organización del partido, José Refugio "Cuco" Sandoval, concluyó una gira de trabajo por los 16 distritos locales del estado, donde sostuvo reuniones con militantes y coordinadores regionales para reforzar la estructura electoral.

       

      Durante el recorrido, el dirigente destacó que se lograron avances importantes en la integración de la estructura que será registrada próximamente, conforme a lo establecido por la ley en materia de representación en casillas.

      De acuerdo con el partido, actualmente se cuenta con un avance cercano al 90 % en la conformación de dicha estructura, lo que refleja el crecimiento y organización que mantiene el PVEM en Coahuila rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

      "El Partido Verde está más fuerte que nunca en Coahuila. Seguimos creciendo y construyendo una gran ruta junto a la ciudadanía. Les pedimos su confianza y que este 7 de junio nos apoyen con su voto para llevar propuestas y cumplirle a todos los coahuilenses", expresó Sandoval.

       

      El partido aseguró que continuará trabajando en territorio y manteniendo cercanía con la ciudadanía en las distintas regiones del estado, con el objetivo de consolidarse como una fuerza política en crecimiento.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados