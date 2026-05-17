José Refugio Sandoval refuerza la estructura del PVEM en Coahuila

En un ambiente de unidad, organización y crecimiento, el Partido Verde Ecologista de México continúa fortaleciendo su presencia en todo Coahuila, consolidando su estructura territorial de cara al actual proceso electoral.

Como parte de los trabajos de organización y fortalecimiento interno, el secretario de Organización del partido, José Refugio "Cuco" Sandoval, concluyó una gira de trabajo por los 16 distritos locales del estado, donde sostuvo reuniones con militantes y coordinadores regionales para reforzar la estructura electoral.

Durante el recorrido, el dirigente destacó que se lograron avances importantes en la integración de la estructura que será registrada próximamente, conforme a lo establecido por la ley en materia de representación en casillas.

De acuerdo con el partido, actualmente se cuenta con un avance cercano al 90 % en la conformación de dicha estructura, lo que refleja el crecimiento y organización que mantiene el PVEM en Coahuila rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

"El Partido Verde está más fuerte que nunca en Coahuila. Seguimos creciendo y construyendo una gran ruta junto a la ciudadanía. Les pedimos su confianza y que este 7 de junio nos apoyen con su voto para llevar propuestas y cumplirle a todos los coahuilenses", expresó Sandoval.

El partido aseguró que continuará trabajando en territorio y manteniendo cercanía con la ciudadanía en las distintas regiones del estado, con el objetivo de consolidarse como una fuerza política en crecimiento.