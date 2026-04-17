Protección Civil de San Juan de Sabinas: alerta por lluvias y vientos

NUEVA ROSITA, COAH.- La Coordinación de Protección Civil del municipio de San Juan de Sabinas se mantiene en alerta ante el pronóstico de vientos y lluvias para este fin de semana. Federico Méndez Pacheco, coordinador de la dependencia, informó que se esperan condiciones meteorológicas adversas a partir del sábado por la tarde.

Méndez Pacheco detalló que para el sábado se pronostican vientos superiores a los 30 kilómetros por hora después de las tres o cuatro de la tarde. Además, existe una probabilidad de precipitación del 45 % en adelante, tanto para el sábado como para el domingo. "Viernes, sábado y domingo hay pronósticos de lluvia, pero se incrementa sábado y domingo más", precisó.

El funcionario señaló que el domingo las condiciones de viento podrían intensificarse un poco más en comparación con el sábado. Aclaró que el pronóstico vigente hasta este viernes puede variar en los próximos días: disiparse, bajar de intensidad, aumentar o mantenerse igual. "Tenemos confianza que salga bien", comentó.

Protección Civil estará al pendiente de cualquier situación que pueda presentarse en San Juan de Sabinas durante el fin de semana. Méndez Pacheco aseguró que la dependencia responderá a los reportes ciudadanos y los atenderá de inmediato, de acuerdo a la prioridad y la ocasión que se presente.

El coordinador pidió a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante los vientos y la lluvia previstos. Reiteró que el personal de Protección Civil permanecerá atento para actuar ante cualquier contingencia que surja en el municipio.