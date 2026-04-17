Motociclista resulta lesionado en accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes tras verse involucrado en un accidente vial en pleno centro de la ciudad, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como Ervey Robles, quien conducía su motocicleta cuando colisionó contra un vehículo tipo Chevy Cavalier de color blanco. El percance se registró minutos antes de las 08:00 horas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Madero y Aldama, un punto con constante flujo vehicular, donde por causas aún no precisadas se produjo el impacto entre ambas unidades.

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba diversos golpes y heridas en el cuerpo, siendo valorado en el lugar y trasladado a recibir atención médica a un hospital.

Elementos de tránsito tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras que la circulación en la zona se vio afectada de manera momentánea.