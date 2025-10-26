Rector Armando Castro Murguía destaca importancia de la lectura

Con entusiasmo y compromiso, la Universidad Politécnica Monclova-Frontera participa este año en la Feria del Libro organizada por Fundación Pape, un encuentro que busca acercar a jóvenes y familias al mundo de la lectura y la cultura.

El rector Armando Castro Murguía destacó que este tipo de espacios son una oportunidad valiosa para que los estudiantes vivan experiencias fuera del aula que fortalecen su formación integral.

"Nos llena de orgullo ser parte de un evento que promueve la lectura y la cultura. La educación no solo ocurre en los salones de clase; también se construye en estos espacios donde los jóvenes pueden reflexionar, inspirarse y compartir ideas", expresó.

Durante la semana, grupos de alumnos de la Politécnica han acudido al Museo Biblioteca Pape para participar en actividades literarias, entre ellas el programa "Palabras Compartidas", en el que cada grupo seleccionó un libro y cuenta con un docente que los acompaña en el proceso de lectura. Este sábado, además, los jóvenes tuvieron la oportunidad de dialogar con uno de los autores de los textos elegidos, un momento que muchos describieron como inspirador.

El rector adelantó que la próxima semana un nuevo grupo de entre 30 y 40 estudiantes visitará la feria, con el propósito de que más jóvenes vivan esta experiencia que busca sembrar el gusto por los libros.

"El hábito de leer transforma la manera en que los jóvenes ven el mundo. Queremos seguir impulsando esa chispa por aprender y por acercarse a la cultura", señaló Castro Murguía.

La Feria del Libro 2025 continuará abierta durante toda la semana en el Museo Biblioteca Pape, ofreciendo presentaciones, talleres y espacios de convivencia para toda la comunidad.