Estudiantes de secundaria en Coahuila reciben la Beca Rita Cetina

A partir de este lunes 16 de febrero inició el pago de la Beca Rita Cetina a estudiantes de secundaria, en la región Centro son cerca de 17 mil alumnos los que se verán beneficiados con este recurso.

De acuerdo con la información a nivel nacional, la entrega de la beca dio inicio este lunes de acuerdo a la primera letra de apellido paterno, el cual se entregará de manera directa a los beneficiarios, recordando que se trata de un apoyo universal dirigido a todos los jóvenes que cursan la educación secundaria en escuelas públicas.

El monto que se otorga dentro de este programa es de mil 900 pesos bimestrales por cada alumno, pero en esta ocasión el pago se podría reflejar con la acumulación de bimestres anteriores, por lo que algunas familias recibirían en una sola exhibición varios periodos pendientes.

En la región Centro, se cuenta con un padrón de cerca de 17 mil alumnos inscritos en el programa, que representa un importante apoyo económico para las familias, sobre todo ante al inicio del año.

Se reiteró que el depósito de este recurso se realiza sin intermediarios, por lo que se pidió a los beneficiarios consultar tan solo los canales oficiales para conocer fechas y detalles, a fin de evitar confusiones o información incorrecta.