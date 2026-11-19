Estudiantes del Cecytec Sur, plantel dirigido por Alberto Medina, desarrollaron Space Maia, un prototipo de mapa global diseñado para localizar en la Tierra entornos análogos a la Luna y Marte, tras participar en una jornada de programación de 36 horas convocada por la NASA.

El equipo estuvo integrado por los alumnos Kimberly Sherlyn de Lezama, del grupo 503, Kevin de León Valdez y Freddy Lobato, quienes contaron con la asesoría del docente de materias de especialidad Óscar Hernández Peralta.

De acuerdo con el profesor, los jóvenes trabajaron de forma virtual dentro de un aula del plantel durante dos días. Presentaron su propuesta el domingo entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que les valió un reconocimiento virtual por su participación.

Prototipo Space Maia: Un Mapa Global Innovador

El prototipo consiste en un mapa global que reúne entre nueve y diez ubicaciones señaladas. Al seleccionar cada ícono, el sistema despliega información detallada sobre el sitio, como su grado de similitud con Marte, la Luna o ambos cuerpos celestes, el punto en que se rompe la analogía, su ubicación exacta, temperaturas y topografía.

El objetivo de la herramienta es identificar lugares, incluidos algunos no mostrados o aún sin investigar, que sirvan de referencia segura para prevenir riesgos y orientar a los astronautas en sus tareas de investigación.

Kevin de León Valdez señaló que el proyecto significó un paso importante para su desarrollo personal en la preparatoria y expresó su satisfacción por colaborar con sus compañeros y el docente, subrayando que incluso el aporte más pequeño puede beneficiar a alguien.

Por su parte, Kimberly Sherlyn llamó a otros estudiantes a dejar volar su imaginación y aprovechar herramientas como la programación para crear aplicaciones que resuelvan problemas.

Impacto en la Formación de los Estudiantes

Hernández Peralta destacó que la experiencia representó un reto poco frecuente en los últimos años. Aunque los integrantes del equipo están próximos a egresar, indicó que en la institución ya se prepara a estudiantes de primer y tercer semestre para dar continuidad a los proyectos de innovación.

Previamente, Freddy Lobato y Kimberly Sherlyn participaron en el 25 Concurso de Creatividad Tecnológica de los Cecytes, celebrado este año en Querétaro, donde compitieron contra representantes de otros 25 estados en la categoría de hackathon mediante una prueba continua de 24 horas en la plataforma Mendix.