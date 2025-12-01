Estudiantes de Monclova disfrutan de megapuente tras suspensión de clases

Miles de estudiantes de escuelas públicas de Monclova y la Región Centro ampliaron su descanso a un megapuente de cuatro días, luego de que maestros afiliados a la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieran clases este lunes con motivo de las votaciones del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

Detalles sobre la suspensión de clases en Monclova

El secretario de Organización de la Región Cuatro de la Sección 5, César Uriel Mata San Miguel, informó que en esta zona participaron 74 delegaciones y centros de trabajo, cuyos docentes acudieron a elegir a los delegados que los representarán en la próxima asamblea estatal del FAM, programada para realizarse en la ciudad de Saltillo.

Explicó que estas asambleas se efectúan de manera simultánea en todo el estado y forman parte del proceso de rendición de cuentas del Fondo de Ayuda Mutua, una póliza de apoyo económico para los trabajadores de la educación, que ofrece beneficios como préstamos y distintos tipos de asistencia financiera.

"En estas reuniones estatales se presenta un informe detallado sobre las acciones, recursos y beneficios otorgados por el FAM durante el año, por lo que es muy importante la participación de los agremiados", señaló el dirigente sindical.

Impacto del megapuente en estudiantes de la región

Detalló que las votaciones se organizaron en dos bloques: el primero a las 8:00 de la mañana, y el segundo a las 11:00 horas, otorgando facilidades a las delegaciones que agrupan a varias escuelas primarias e incluso secundarias completas, con el fin de garantizar la asistencia del personal docente.

Debido a esta actividad sindical, las escuelas mantuvieron la suspensión de clases, sumándose este lunes al descanso iniciado desde el viernes por la realización del Consejo Técnico Escolar, dejando a miles de alumnos sin actividades académicas durante cuatro días consecutivos.