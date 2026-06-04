Cerro de La Gloria: Protección Civil sigue vigilancia tras incendio

El incendio forestal registrado desde la tarde del miércoles en el Cerro de La Gloria, que movilizó a corporaciones de emergencia, quedó parcialmente sofocado gracias a las lluvias registradas en la zona; sin embargo, las autoridades mantienen labores de monitoreo para descartar cualquier riesgo de reactivación.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Monclova realizaron recorridos de inspección, mientras que este jueves desde las 6:00 de la mañana se sumaron brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que las acciones se concentraban todavía ayer por la tarde, en las faldas del cerro, desde la saca de San Antonio hasta el kilómetro 8 rumbo al ejido El Oro, donde se detectaron al menos tres puntos de incendio.

Las lluvias, la neblina y el descenso de temperatura registrados durante la noche evitaron la propagación del fuego; sin embargo, continúan las labores en zonas de difícil acceso para descartar focos activos.

Aunque no se ha determinado la superficie afectada, se informó que la vegetación dañada corresponde principalmente a matorral mediano.

El director, señaló que el incendio aún no puede declararse extinguido, ya que se evaluará su comportamiento durante la "hora crítica", entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando podría presentarse una reactivación.

Sobre las causas, no se descarta que el siniestro haya sido provocado por la caída de un rayo, versión que continúa bajo análisis.