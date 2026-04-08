Inversionistas podrían esperar mejores condiciones en la venta de AHMSA

La venta de Altos Hornos de México podría no darse en la segunda subasta y extenderse a una tercera etapa, si los inversionistas optan por esperar una nueva reducción en el precio de la empresa.

Así lo advirtió el ex presidente de la CMIC, Eugenio Williamson, quien mencionó que ante una posible falta de competencia entre postores, podría incentivar a los inversionistas que se encuentran interesados en la compra de la empresa, aplazar su participación para tener mejores condiciones de compra.

"Si no entra tanta gente, existe la posibilidad de que se vayan a una tercera almoneda, es un tema de negocios, que al haber menos competidores, los inversionistas pueden esperar a que el precio baje más".

Mencionó que para la segunda subasta se registra una disminución considerable en el valor de referencia de casi 200 millones de dólares, por lo que no se descarta que en una siguiente etapa el ajuste sea similar.

No obstante, aclaró que el escenario puede cambiar si aumenta el número de participantes en el proceso, lo que obligaría a los interesados a competir en la etapa actual, ante el riesgo de que alguien más la adquiera.

Williamson Yribarren consideró positivo que dentro de las nuevas bases para la venta se contemplen reglas más flexibles, que permitan la participación de un mayor número de inversionistas, al tratarse de una operación de gran escala.

Reconoció que es urgente que ya se solucione el conflicto de AHMSA ante el impacto que se ha generado a nivel local, por lo que se requiere la voluntad y participación del Gobierno Federal.

Indicó que el proceso enfrenta obstáculos legales y financieros que pueden restar atractivo a la empresa, como litigios y activos comprometidos con acreedores como Afirme y Cargill, así como maquinaria señalada, que deberá resolverse antes.

Ante esto hizo un llamado a acelerar la intervención de autoridades federales para destrabar la operación, en donde dijo que se requiere que el Gobierno Federal genere condiciones para que el conflicto se resuelva con celeridad.