Eugenio Williamson exige al Gobierno federal rescatar AHMSA

Empresario advierte que la falta de garantías prolonga la incertidumbre y exige al Gobierno federal intervenir para rescatar la acerera.

La falta de un comprador formal para Altos Hornos de México (AHMSA), tras vencer el plazo para depositar la garantía de la oferta de mil 400 millones de dólares presentada por José Arturo Domínguez Arteaga, fue calificada como una simulación por el empresario Eugenio Williamson, quien acusó que se jugaron con las expectativas de los trabajadores y de toda la región Centro de Coahuila.

"Muy mal de su parte estar jugando con los sentimientos de los trabajadores y de la población de la región Centro", señaló Williamson, al cuestionar por qué se permitió avanzar con esta propuesta.

El empresario consideró que la oferta no debió tomarse en cuenta sin una garantía que acreditara la seriedad del planteamiento y sostuvo que el incumplimiento únicamente prolonga la incertidumbre sobre el futuro de Altos Hornos de México y el pago a sus trabajadores.

Ante este escenario, planteó que una posible alianza entre Cargill y Afirme podría ser una alternativa para resolver el proceso, incluso mediante una adjudicación directa, aunque también es viable una tercera subasta.

Advirtió que prolongar el procedimiento puede provocar una mayor devaluación de la empresa, ya que los posibles compradores esperarían a que el precio disminuya para presentar ofertas más atractivas.

"En cuanto le empiecen a bajar el precio, si son 200, 300 o 400 millones de dólares, van a saltar los tiradores", señaló, al explicar que los inversionistas buscarían adquirir la empresa en condiciones más favorables.

Señaló que el retraso perjudica principalmente a los trabajadores, quienes mantienen la expectativa de recibir el pago de sus terminaciones con la venta de la empresa, mientras se extiende la incertidumbre entre las familias afectadas.

El empresario exigió a las autoridades federales que se resuelva el tema de AHMSA a la brevedad, al señalar que existe un compromiso de la Presidencia de la República desde el inicio de la administración, y que hasta la fecha no se han visto resultados para solucionar el conflicto.

Como alternativa, propuso que el Gobierno federal participe en el rescate de AHMSA mediante una asociación público-privada que permita reactivar la producción de acero, recuperar empleos y aprovechar la capacidad de la empresa para abastecer parte de la demanda del propio sector público.

Williamson llamó a los representantes federales de todos los partidos, particularmente a quienes tienen vínculos con Morena, a exigir una solución y defender los intereses de los trabajadores de la región Centro.

"Este problema está en su cancha. No está ni en el Estado ni en el Municipio, está en la Federación", enfatizó.