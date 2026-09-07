Claudia Sheinbaum ignora el conflicto de AHMSA en Coahuila

La presidenta Claudia Sheinbaum omitió el tema de Altos Hornos de México durante su visita a Coahuila, lo que generó críticas entre empresarios de la región Centro, quienes pidieron al gobierno federal intervenir para destrabar la venta de la siderúrgica.

El expresidente de la CMIC, Eugenio Williamson, consideró lamentable que la Presidenta no hiciera referencia a la situación de AHMSA, a pesar de que durante su visita hubo personas que acudieron con mantas para exponer el conflicto de la empresa. "Por educación hubiera mencionado el tema", señaló Williamson, quien recordó que los trabajadores enfrentan dificultades económicas por la falta de pagos y adeudos pendientes desde hace años.

El empresario sostuvo que, como proveedores, buscan que AHMSA vuelva a operar y que los trabajadores reciban sus pagos, con el objetivo de reactivar la economía de la región Centro. Consideró que la ausencia de un pronunciamiento presidencial genera dudas sobre la importancia que tiene el caso para la administración federal.

El expresidente de CMIC insistió en que la venta de la empresa debe permitir avanzar hacia la solución del conflicto y pidió a los representantes sociales y gobernantes actuar para evitar un mayor deterioro de la economía regional.

Por su parte, el presidente de la CMIC, Humberto Prado Montemayor, cuestionó el tiempo que ha tomado el proceso de AHMSA y señaló que los resultados no corresponden con la rapidez que originalmente se había prometido. Indicó que durante el procedimiento han surgido nuevas situaciones y cuestionamientos que deben ser revisados para evitar posibles afectaciones a las personas involucradas.

Asimismo, señaló que se esperaba que durante el mensaje de la mandataria se tocaran temas importantes como son Altos Hornos de México y la rehabilitación de la carretera federal 57.

La visita de Sheinbaum a Coahuila ocurrió en medio de la exigencia de trabajadores y extrabajadores de AHMSA para que el gobierno federal atienda el conflicto y se concrete la venta de la empresa.