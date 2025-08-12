Evacuación de Pacientes en IMSS tras Incendio en Clínica 7

Pacientes de la Clínica 7 del IMSS permanecieron durante horas en el área del Banco de Sangre, luego de ser evacuados del segundo piso tras el conato de incendio que se registró durante la madrugada de ayer, sin contar con las condiciones, ni el equipo necesario para su atención.

El día de ayer pacientes permanecieron en el área de espera del banco de sangre del Block "B", mientras se realizaban las inspecciones y reparaciones en el área en donde se registró el incendio.

El retraso en la reubicación de pacientes generó molestias debido a la falta de climas en esta área y las altas temperaturas, además que los familiares no podían acompañar a los pacientes, esto sin contar con que algunos pacientes requerían de máquinas de oxígeno o de infusión, que no estaban disponibles en el espacio improvisado.

De acuerdo a información oficial del IMSS, el conato de incendio fue ocasionado por un corto circuito en la balastra de una lámpara en una habitación desocupada del segundo piso de la Torre B.

Tras activarse el protocolo de Protección Civil se procedió a la evacuación de pacientes y familiares ante la presencia de humo, sin que se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.