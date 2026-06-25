Incendio en hospital de Monclova provoca evacuación y caos

El llanto, la desesperación y la incertidumbre marcaron la evacuación del hospital tras el incendio registrado en el área de elevadores, donde decenas de familiares permanecieron sin información sobre sus seres queridos mientras se desarrollaba la emergencia.

Mientras cuerpos de emergencia atendían el siniestro, personas que aguardaban noticias de pacientes o acudían de visita fueron desalojadas del inmueble ante el riesgo que representaba la presencia de humo.

Irma Sánchez, de 68 años, se encontraba en el tercer piso esperando noticias de su hijo, quien permanecía en quirófano, cuando recibió una llamada de su hija. "Baja rápido, hay un incendio en el área de elevadores", escuchó por teléfono. Con el temor reflejado en el rostro, descendió por las escaleras junto con otras personas que eran evacuadas. Más tarde relató que su única preocupación era salir del edificio.

Para Rosa María, la incertidumbre resultó aún más difícil. Su hija se encontraba en labor de parto y su yerno permanecía dentro del hospital cuando comenzaron a circular versiones sobre el incendio. Al observar la llegada de ambulancias, patrullas y unidades de Bomberos, y sin poder comunicarse con ellos, temió que hubieran resultado afectados. "Pensé que algo les había pasado", expresó mientras esperaba información sobre su familia.

Guadalupe también vivió momentos de tensión. Se dirigía a visitar a su hija, quien acababa de dar a luz, cuando observó humo saliendo del área de elevadores. Poco después, personal de seguridad ordenó la evacuación inmediata del inmueble. Aunque el miedo la invadió, logró salir junto con el resto de los visitantes y trabajadores.

En el exterior del hospital, entre lágrimas y llamadas sin respuesta, familiares intercambiaban información sobre lo ocurrido. Algunos hablaban de personas atrapadas o intoxicadas, mientras otros señalaban que el incendio pudo haberse originado durante trabajos de reparación. En medio de la confusión, todos compartían la misma preocupación: conocer el estado de salud y la seguridad de sus seres queridos.

El incendio en el hospital de Monclova generó una rápida evacuación de pacientes y familiares, quienes vivieron momentos de angustia. Las autoridades respondieron rápidamente al incendio en el área de elevadores, evacuando a todos los presentes en el hospital.Familiares de pacientes en el hospital de Monclova expresaron su preocupación ante la falta de información durante el incendio. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de quienes esperaban noticias de sus seres queridos, generando un ambiente de caos y desesperación.

Las autoridades respondieron de manera efectiva al incendio, movilizando unidades de Bomberos y ambulancias al lugar. La evacuación fue ordenada de inmediato, priorizando la seguridad de todos los presentes en el hospital.