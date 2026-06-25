Cientos de fieles reciben a la Virgen de San Juan en Monclova

Cientos de fieles recibieron este jueves la imagen peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos en la parroquia Sagrada Familia, en la colonia Asturias, donde elevaron oraciones por la situación que enfrenta la Región Centro y por las familias que atraviesan momentos difíciles.

La llegada de la imagen reunió a creyentes que pidieron por la crisis económica derivada de la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), así como por las madres buscadoras y las personas afectadas por distintas problemáticas sociales.

El diácono permanente Alejandro Cisneros Medina informó que la imagen permanecerá en Monclova este jueves y viernes como parte de su recorrido por la región, antes de continuar hacia la Región Carbonífera y posteriormente a la Diócesis de Piedras Negras.

"Representa una gran esperanza, un acompañamiento a esta región tan dolorosa, tan sufrida como estamos ahorita; viene la madre a consolar a sus hijos", expresó.

Durante su estancia se programaron diversas actividades religiosas. Este jueves se celebró una misa presidida por el padre Paulo, párroco del Verbo Encarnado, y otra encabezada por monseñor Néstor Daniel, vicario general de la diócesis.

Al concluir las celebraciones eucarísticas, los asistentes participaron en una procesión alrededor de la parroquia y en una serenata dedicada a la Virgen.

Para este viernes, el templo abrirá sus puertas a las 6:30 de la mañana con el rezo del Santo Rosario. A las 8:00 horas se celebrará una misa, a las 10:00 de la mañana otro rosario y al mediodía una ceremonia especial para los enfermos.

Cisneros Medina señaló que las personas que no han podido acudir al santuario de San Juan de los Lagos podrán presentar sus peticiones y cumplir mandas durante la visita de la imagen a la parroquia.

La Virgen llegó procedente de Saltillo, después de visitar Parras, y continuará su recorrido este viernes alrededor de las 15:00 horas con destino a la Región Carbonífera.