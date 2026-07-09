La Secretaría de Educación evalúa daños en planteles de Frontera

La Secretaría de Educación iniciará una evaluación de los planteles que registraron daños por las lluvias del pasado miércoles para determinar daños y atender cualquier riesgo en la infraestructura escolar.

Lo anterior lo informó el director de Servicios Educativos Regionales, Abraham Segundo González, quien señaló que la escuela primaria 15 de Mayo, en el municipio de Frontera, fue el plantel más afectado, luego de que las fuertes rachas de viento derribaran parte de su barda perimetral.

Indicó que desde el día de la lluvia, personal de la secretaría realizó recorridos junto con Seguridad Pública y estableció contacto con el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) para agilizar las reparaciones.

De acuerdo al reporte preliminar se registró la caída de entre 10 y 15 árboles en 7 planteles de Monclova y Frontera, además del desprendimiento de impermeabilizante en algunas de las instituciones.

El representante de la Secretaría de Educación informó que la mayoría de las afectaciones fueron ocasionadas por las fuertes ráfagas de viento, sin que hasta el momento se tengan reportes de daños estructurales de gravedad.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias, externó que la dependencia reforzará la supervisión de los planteles para detectar oportunamente cualquier daño que represente un riesgo para la comunidad escolar.

"Vamos a estar al pendiente de las escuelas, este tipo de fenómenos deja consecuencias en algunos planteles y estaremos iniciando las revisiones para detectar cualquier situación que deba atenderse", indicó.